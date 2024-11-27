Вночі ворог запустив майже 90 "Шахедів" з 3 напрямків: як відпрацювала ППО

Росія продовжує атакувати Україну з різних видів озброєнь. Зокрема, вона знову запускала дрони-камікадзе.

Вночі проти 27 листопада по ворожих цілях працювала ППО. Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Як працювала ППО

Вночі на 27 листопада 2024 року Росія запустила по Україні 89 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків — Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України,

– мовиться в повідомленні

Станом на 09.00 протиповітряна оборона збила 36 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій і Миколаївській областях.

Крім цього, ще 48 БпЛА було локаційно втрачено, ймовірно, через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору у бік Білорусі, Росії та тимчасово окупованих територій.