Вночі ворог запустив по Україні 16 "Шахедів" та 3 ракети: скільки вдалося збити

Росія в ніч проти 18 липня атакувала Україну ударними дронами та ракетами. По цілях відпрацювали українські сили протиповітряної оборони.

Так, окупанти запустили по Україні 16 "Шахедів" та 3 ракети. У Повітряних силах відзвітували про статистику збитих ворожих цілей.

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Скільки ворожих цілей збито в ніч на 18 липня

У ніч на 18 липня 2024 року російські окупанти завдали удару 16 ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із Курської області, що в Росії. Також ворог атакував 3 керованими авіаційними ракетами з південного напрямку. Зокрема, двома – Х-59/Х-69 та однією Х-35.

У Повітряних силах зазначили, що загалом радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 19 повітряних цілей, до відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті захисникам неба вдалось уразити усі 16 "Шахедів" та 2 керовані авіаційні ракети Х-59 у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях,

– ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що більшість цілей знищено на східному напрямку – у зоні відповідальності повітряного командування "Схід".



Вночі 18 липня збили 16 "Шахедів" та 2 керовані авіаційні ракети / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ