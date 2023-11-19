Вночі ворог запустив по Україні 20 "Шахедів"

У ніч на 19 листопада російські загарбники запустили по Україні 20 дронів-камікадзе. Більшість з них було збито.

У Генштабі ЗСУ розповіли подробиці про нічну атаку "Шахедами".

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Скільки дронів вдалося збити

Захисники повідомили, що вночі по Україні було випущено 20 безпілотників типу "Шахед". Силам ППО вдалося збити 15 з 20 ворожих дронів.

У Повітряних силах повідомили, що протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях.

Звідки ворог здійснював атаку

Згідно з даними ПС, російські загарбники запускали "Шахеди" з півночі, а саме з Курської області Росії, яка межує із Сумщиною.

Атака тривала близько 5 годин

Першу повітряну тривогу в Україні оголосили ввечері 18 листопада о 20:32 – повітряну тривогу оголосили на Сумщині через загрозу БпЛА.

Близько 21:19 тривогу оголосили у Київській області, а о 22:47 вже у Києві.

Цікаво, що повітряну тривогу у столиці оголошували двічі. О 23:31 пролунав відбій загрози, а всього за 6 хвилин, о 23:37, тривога пролунала знову. Приблизно за 35 хвилин у столиці знову чули роботу ППО.

Повітряна загроза швидко ширилась областями. Загалом тривога також була оголошена на Сході, Півдні, в Центрі та на Заході країни. Остаточний відбій пролунав близько 2 години ночі.

На жаль, 5 "Шахедам" з 20 вдалося прошмигнути. Наслідки влучань поки що невідомі.

До слова, минулої доби російські окупанти теж атакували Україну ударними БпЛА типу "Шахед”, запустивши по Україні 38 безпілотників. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 29 дронів.

Внаслідок ворожого удару в Одеській області було пошкоджено нафтобазу. Крім цього, під час атаки в регіоні пошкодило електромережі, через що більш ніж півтори тисячі споживачів залишилися без світла.