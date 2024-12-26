Росія знову запускала "Шахеди": як відпрацювала ППО

У ніч проти 26 грудня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. Усього ворог запустив 31 ударний БпЛА.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Як відпрацювала ППО під час атаки

Ворог почав атакувати Україну дронами-камікадзе від вечора 25 грудня та продовжив уночі 26 грудня. Загалом, російська армія запустила по території нашої країни 31 ударний БпЛА типу "Шахед", а також дрони інших типів. Окупанти атакували Україну з 2 напрямків – Орел та Міллерово.

Сили ППО провели потужну бойову роботу та збили 20 ударних БпЛА. Відбивали ворожу атаку зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи у Харківській, Київській, Чернігівській, Дніпропетровській областях.



Скільки дронів збила ППО / Інфографіка Повітряних сил

Крім того, завдяки активній протидії Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Раніше, 25 грудня, Росія масовано атакувала Україну. Ворог запустив усього 184 цілі. Серед них 106 БпЛА та 78 ракет різних типів. Під час відбиття атаки Українські захисники знищили 54 дрони. Ще 52 не досягли своїх цілей завдяки активній роботі РЕБ і були локаційно втрачені.

Крім того, силами та засобами ППО вдалося збити 59 ракет різних типів із 78 запущених.

Під ударом 25 грудня вкотре опинилися енергооб'єкти. Так, окупанти підступно атакували теплоелектростанції ДТЕК. Відомо, що є серйозні пошкодження обладнання. Наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків.