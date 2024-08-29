Вночі та вранці ворог бив ракетами та 74 "Шахедами": скільки збили

Росія вночі та зранку 29 серпня атакувала Україну ракетами та ударними дронами. По цілях відпрацювали українські сили протиповітряної оборони.

Так, загарбники запустили по Україні 74 ударних БпЛА та кілька ракет. У Повітряних силах відзвітували про статистику збитих ворожих цілей.

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Скільки ворожих цілей збила українська ППО

У ніч на 29 серпня Росія атакувала Україну 3 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей, що в Росії. Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що із цього ж напрямку ворог атакував 2 ракетами. За його словами, тип цих ракет наразі встановлюється.

Крім цього, Росія атакувала 74 ударними БпЛА типу Shahed-131/136 з районів: Приморсько-Ахтарськ, Курськ та Єйськ.

Олещук повідомив, що до відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних БпЛА Shahed-131/136. Ще 14 ударних БпЛА локаційно втрачені (впали) на території України,

– повідомив командувач Повітряних сил.

Також він зазначив, що протиповітряна оборона працювала у межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської, Сумської та Донецької областей.



Під час атаки ворога збито дві Х-59/69 та 60 ударних БпЛА / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Наслідки атаки ворога на Київ: основне

О 7:47 Сергій Попко, начальник КМВА, повідомив про наслідки ворожої атаки БпЛА на столицю.

Так, в Голосіївському районі Києва сталося падіння уламків на територію житлової забудови. Попередньо,

пошкоджено вікна та двері в багатоквартирному будинку.

В Дніпровському районі міста було зафіксовано падіння уламків на територію житлової забудови, але без негативних наслідків.

В Деснянському районі міста уламки впали на територію приватного домогосподарства, виникла пожежа у нежитловій будові, яку оперативно ліквідували. "Оперативні служби слідують", – зазначили там.

В КМВА підкреслили, що інформація щодо потерпілих не надходила.

Вже о 8:44 Сергій Попко зазначив, що через атаку ударних БпЛА сьогодні в Києві повітряна тривога оголошувалася двічі. Відтак, сумарно вона тривала майже 6 годин. Він повідомляв, що силами та засобами протиповітряної оборони було збито приблизно півтора десятка російських дронів. Також очільник КМВА вказав, що жоден з ударних безпілотників ворога не досяг своєї цілі.

Зазначимо, що російська атака цієї ночі тривала в районі 10 годин. Подробиці читайте в матеріалі 24 Каналу.