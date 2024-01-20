Вночі ЗСУ знищили 4 з 7 "Шахедів": у Повітряних силах уточнили, що сталося з рештою
20 січня 2024, 11:04Читать новость на русском
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Росія вночі проти 20 січня знову атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" та керованими ракетами С-300. Наші військові збили декілька дронів.
Повітряні сили ЗСУ розповіли, де вдалось ліквідувати ворожі безпілотники та що трапилось з іншими.
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Що відомо про атаку росіян дронами та С-300
Повітряні сили Збройних Сил України повідомили, що окупанти атакували вночі проти 20 січня:
- 7-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з району російського Приморсько-Ахтарська;
- трьома зенітними керованими ракетами С-300 з тимчасово окупованої території Луганської області по Донеччині.
Мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 4 ворожі БпЛА, решта три – не досягли своїх цілей,
– розповіли військові.
За їхніми даними, наша протиповітряна оборона працювала у межах:
- Одеської,
- Миколаївської,
- Черкаської,
- Хмельницької областей.
Що відбувалось вночі в Україні
- Орієнтовно о 20:29 19 січня Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу атаки дронами-камікадзе у Херсонській та Миколаївській області.
- Станом на 22 годину перша група дронів у Кіровоградській області летіла курсом на північ, друга група на Одещині – курсом на північний захід у напрямку Вінницької області, 3 та 4 групи – у Миколаївській області на північно-західний напрямок, 5 група – з півдня у Херсонської області у напрямку Миколаївської.
- Після опівночі 20 січня була загроза застосування ворогом ударних безпілотників у Київській області. Згодом вони були у Вінницькій, на межі Київської та Житомирської областей.
- Вже о 1:33 дрони наближались у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.
- Вранці в обласній військовій адміністрації повідомили, що у небі над Хмельниччиною наша ППО збила 3 дрони типу Shahed. На щастя, люди вціліли, на об'єктах інфраструктури руйнувань немає.