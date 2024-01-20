Вночі ЗСУ знищили 4 з 7 "Шахедів": у Повітряних силах уточнили, що сталося з рештою

Росія вночі проти 20 січня знову атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" та керованими ракетами С-300. Наші військові збили декілька дронів.

Повітряні сили ЗСУ розповіли, де вдалось ліквідувати ворожі безпілотники та що трапилось з іншими.

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Що відомо про атаку росіян дронами та С-300

Повітряні сили Збройних Сил України повідомили, що окупанти атакували вночі проти 20 січня:

7-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з району російського Приморсько-Ахтарська;

трьома зенітними керованими ракетами С-300 з тимчасово окупованої території Луганської області по Донеччині.

Мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 4 ворожі БпЛА, решта три – не досягли своїх цілей,

– розповіли військові.

За їхніми даними, наша протиповітряна оборона працювала у межах:

Одеської,

Миколаївської,

Черкаської,

Хмельницької областей.

Що відбувалось вночі в Україні