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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Внутрішня тривога зашкалювала, – Монатік поділився спогадами про виступ на Євробаченні 2017

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Монатік
Монатік / Фото із соцмереж

Після перемоги Джамали на Євробаченні 2016 у Києві провели міжнародний пісенний конкурс. Окрім конкурсантів, на головну сцену вийшли українські співаки, зокрема, Монатік, який в день Євробачення 2018 пригадав свої переживання перед виступом.

Про це артист написав на сторінці в Instagram.

Як відомо, під час Євробачення 2017 Монатік виконав свій хіт "Кружит". Для європейських глядачів артист заспівав англомовну версію пісні та запалив сцену динамічними танцями. 

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В день фіналу Євробачення 2018 співак згадав свої переживання на конкурсі. При цьому Монатік не був конкурсантом, а запрошеним зірковим гостем. Відтак він навіть уявити не може, які почуття мають ті, хто представляє свою країну на популярному шоу. 

Я так чітко сьогодні згадав ту відповідальність і переживання, напруження, абсолютно різноманітні емоції і мотивацію, які мені і моїй команді довелося випробувати під час підготовки, а потім на сцені, відкриваючи Євробачення 2017 в Україні. Хоча, я виступав в Києві як запрошений артист, рівень внутрішньої тривоги зашкалював,
– згадав Монатік. 

Окрім цього, артист побажав співаку MELOVIN'у успіху на конкурсі. 

"Я тільки трішки можу уявити, що сьогодні відчуває MELOVIN. Тримайся! Ми з тобою! Сьогодні ввечері всією душею і серцем вболіваємо за Україну!" – додав Монатік. 

 

Я так отчетливо, сегодня, вспомнил ту ответственность и переживания , накал абсолютно разнообразных эмоций и мотивацию , которые мне и моей Команде ,пришлось испытать, во время подготовки, а потом на сцене , открывая @eurovision 2017 в Украине . Хотя, я выступал дома, в Киеве, и был приглашённым артистом, уровень внутренней тревоги зашкаливал. Я только от части могу представить, что сегодня испытывает @melovin_official ! Держись ! Мы с тобой !!! Сегодня вечером всей душой и сердцем болеем за Украину!!! #MONATIKspinning #MONATIKзвучит #Монатик

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official)

 

Нагадаємо, що 12 травня в Лісабоні відбувся фінал пісенного конкурсу Євробачення 2018. Українські зірки в один голос підтримують MELOVIN'а. Зокрема, суддя Нацвідбору Андрій Данилко записав кумедне відеозвернення, а Руслана вже готується відправляти за українця голоси.

Теги: LifeStyle Євробачення Євробачення 2018 Музика Євробачення-2017 Монатік
Джерело: 24 Канал
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