Внутрішня тривога зашкалювала, – Монатік поділився спогадами про виступ на Євробаченні 2017

Після перемоги Джамали на Євробаченні 2016 у Києві провели міжнародний пісенний конкурс. Окрім конкурсантів, на головну сцену вийшли українські співаки, зокрема, Монатік, який в день Євробачення 2018 пригадав свої переживання перед виступом.

Про це артист написав на сторінці в Instagram.

Як відомо, під час Євробачення 2017 Монатік виконав свій хіт "Кружит". Для європейських глядачів артист заспівав англомовну версію пісні та запалив сцену динамічними танцями.

Читайте також: Євробачення 2018: де дивитися фінал конкурсу

В день фіналу Євробачення 2018 співак згадав свої переживання на конкурсі. При цьому Монатік не був конкурсантом, а запрошеним зірковим гостем. Відтак він навіть уявити не може, які почуття мають ті, хто представляє свою країну на популярному шоу.

Я так чітко сьогодні згадав ту відповідальність і переживання, напруження, абсолютно різноманітні емоції і мотивацію, які мені і моїй команді довелося випробувати під час підготовки, а потім на сцені, відкриваючи Євробачення 2017 в Україні. Хоча, я виступав в Києві як запрошений артист, рівень внутрішньої тривоги зашкалював,

– згадав Монатік.

Окрім цього, артист побажав співаку MELOVIN'у успіху на конкурсі.

"Я тільки трішки можу уявити, що сьогодні відчуває MELOVIN. Тримайся! Ми з тобою! Сьогодні ввечері всією душею і серцем вболіваємо за Україну!" – додав Монатік.

Нагадаємо, що 12 травня в Лісабоні відбувся фінал пісенного конкурсу Євробачення 2018. Українські зірки в один голос підтримують MELOVIN'а. Зокрема, суддя Нацвідбору Андрій Данилко записав кумедне відеозвернення, а Руслана вже готується відправляти за українця голоси.