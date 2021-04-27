Вода в Криму: окупанти шукатимуть прісну воду під дном Азовського моря

Поплічники Росії планують шукати воду для потреб окупованого Криму під дном Азовського моря. Так звана влада півострова заявила, що там є великі запаси прісної води.
Джерело:РИА Новости
Окупанти повідомляють, що досі невідомо, якою є якість цієї води. Тому вони вже нібито досліджують її.
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Заява окупантів
Окупанти вкотре турбуються через брак питної води в Криму та намагаються придумати способи її знайти чи отримати.
Контрольований Кремлем так званий глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що під дном Азовського моря є прісна вода. Мовиться про ймовірні прарусла річок Дон і Кубань та значні обсяги прісної води.
Самопроголошений проросійський глава зауважив, що результати досліджень якості цієї води стануть відомі тільки в червні. Тоді ж з'явиться розуміння перспектив щодо цих запасів.Зверніть увагу! Україна припинила постачати воду в Крим після окупації півострова Росією. Це трапилось у 2014 році. До того 85% прісної води Крим отримував з материкової України. Натомість після окупації, за міжнародним законодавством, відповідальною за проблеми з водою в Криму є країна-окупант, тобто Росія.
Коротко про воду в Криму
- У кінці березня 2021 року в Криму говорили про те, що подаватимуть до суду проти 3 громадян України через водну блокаду на півострові. Окупанти продовжують звинувачувати саме Україну в дефіциті прісної води.
- 15 квітня стало відомо, що через туристичний сезон прісної води для місцевих мешканців може не вистачити.
- 19 квітня стало відомо, що гарячої води на півострові не буде. Натомість холодну подаватимуть у певні години.
- 22 квітня міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна не виділить воду для тимчасово окупованого Криму навіть, якщо Росія застосовуватиме силу.