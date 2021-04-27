Вода в Криму: окупанти шукатимуть прісну воду під дном Азовського моря

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Поплічники Росії планують шукати воду для потреб окупованого Криму під дном Азовського моря. Так звана влада півострова заявила, що там є великі запаси прісної води.

Джерело:

РИА Новости

Окупанти повідомляють, що досі невідомо, якою є якість цієї води. Тому вони вже нібито досліджують її.

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Заява окупантів

Окупанти вкотре турбуються через брак питної води в Криму та намагаються придумати способи її знайти чи отримати. 

Контрольований Кремлем так званий глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що під дном Азовського моря є прісна вода. Мовиться про ймовірні прарусла річок Дон і Кубань та значні обсяги прісної води. 

Самопроголошений проросійський глава зауважив, що результати досліджень якості цієї води стануть відомі тільки в червні. Тоді ж з'явиться розуміння перспектив щодо цих запасів.

Зверніть увагу! Україна припинила постачати воду в Крим після окупації півострова Росією. Це трапилось у 2014 році. До того 85% прісної води Крим отримував з материкової України. Натомість після окупації, за міжнародним законодавством, відповідальною за проблеми з водою в Криму є країна-окупант, тобто Росія.

Коротко про воду в Криму