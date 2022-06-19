Вода перетворилась у болото: в окупованій Кирилівці море зацвіло й позеленіло
Джерело:"РІА Мелітополь"
Російські військові спричинили екологічну катастрофу в Україні, через що вже цвіте навіть Азовське море. Тепер вода в Азовському морі нагадує болото.
Охочих скупатися в Азовському морі майже немає
В тимчасово окупованій Кирилівці, що в Запорізькій області, в Азовське море знову повернулися водорості. Вода в морі сильно зацвіла, що тепер схожа на болото.
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Хоча на календарі вже 19 червня, однак охочих скупатися в Азовському морі не так багато. Людей відштовхує бруд у морі, який спричинили дії російських окупантів.
Місцеві ЗМІ опублікували відео та фотографії з пляжу в окупованій Кирилівці, що підтверджує забрудненість Азовського моря.
Відео Азовського моря в окупованій Кирилівці
Порожній пляж у Кирилівці / Фото "РІА Мелітополь"
На пляжі в Кирилівці майже немає людей / Фото "РІА Мелітополь"
Азовське море в Кирилівці / Фото "РІА Мелітополь"
У Бердянську пляжі теж порожні
Не краща ситуація у тимчасово окупованому Бердянську. На Бердянській косі влітку 2022 року через російську агресію відпочивати нікому.
Попри спеку та тепле море – пляжі повністю порожні.
Відео порожнього пляжу в Бердянську
Через росіян в Азовському морі гине фауна
- В акваторії Азовського моря жителі зруйнованого росіянами Маріуполя спостерігають початок мору риби, зокрема, дельфінів. Як зазначають фахівці, такі явища можливі в морі лише в період аномальної спеки в липні.
- Температура повітря наразі значно нижча, через можна зробити висновок про наявність хвороби в морській воді. Швидше за все, мор риби зумовлений російською агресією проти України.
- Додамо, що перебувати на пляжах дуже небезпечно. Нещодавно у Бердянську місцеві жителі зафіксували на камеру потужний вибух у порту безпосередньо біля пляжу.
- У Маріуполі окупаційна влада закликала місцевих жителів ходити на пляжі, однак нещодавно біля Азовського моря загинуло двоє людей. Трагічний інцидент стався на пляжі "Піщаний", який поряд з Маріупольським портом. Через вибух російської міни помер 8-річний хлопчик.
- Згодом окупанти заборонили купання в Азовському морі буцімто через розмінування. Однак законно обрана маріупольська влада заявила, що росіяни налякані епідемією холери.
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