Вода вже в центрі Нової Каховки, там плавають лебеді: моторошні фото та відео катастрофи
Джерело:"Українська правда"
Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС затоплює місто Нова Каховка. Унаслідок підриву зруйновано не тільки проїжджу частину дамби, але й саму Каховську ГЕС.
Мер Нової Каховки Володимир Коваленко повідомив, що станом на 6:30 ранку були підтоплені зоопарк "Казкова діброва", літній театр, вода підійшла до пам'ятника Шевченку, затоплені кафе, дитячий майданчик у місті.
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Росіяни глушать сигнал, щоб люди не могли отримати інформацію
Також унаслідок підриву Каховської ГЕС затоплені човнова станція, яхт-клуб, підійшла вода і до Дніпровського проспекту.
Підрив жахливий, тому що він торкнувся не тільки проїжджої частини, дамби, на жаль, підірвана сама Каховська ГЕС, тобто машинна зала. Руйнації мають техногенний характер – об'єм води достатньо великий на цей момент падає,
– сказав мер Нової Каховки.
Нова Каховка йде під воду / Фото з мережі
Унаслідок підриву Каховської ГЕС вода прибуває у Нову Каховку / Фото з мережі
За словами Коваленка, наразі важко отримати інформацію з міста, адже є перебої з інтернетом. Він вважає, що росіяни почали глушити сигнал, щоб люди залишались в інформаційному вакуумі.
Будинок культури в Новій Каховці / Фото з мережі
Мер також додав, що останні місяці Каховська ГЕС не виробляла електроенергію.
Вода прибуває у Нову Каховку: дивіться відео
Також у мережі публікують відео, що біля Будинку культури в Новій Каховці вже плавають лебеді.
У Новій Каховці плавають лебеді: дивіться відео
Підрив Каховської ГЕС: що потрібно знати
- Зранку 6 червня ОК "Південь" повідомило, що російські військові підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР МО, підрив стався близько 2:30 ночі. Водночас Офіс генпрокурора інформує, що окупанти підірвали греблю о 3:00.
- Рух "Атеш" інформує, що Каховську ГЕС підірвав 1 батальйон 205 мотострілецької бригади.
- На правобережжі Херсонської області триває евакуація. Станом на 10 ранку вже евакуйовано 742 особи. Вода швидко прибуває у населені пункти, які розташовані біля річки Дніпро.
- Глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.
- Унаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.
- В Енергоатомі заявили, що підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована. Також внаслідок підриву греблі, як стверджують у ЗСУ, окупований Крим ризикує залишитися без води на роки.