Вода вже в центрі Нової Каховки, там плавають лебеді: моторошні фото та відео катастрофи

6 червня 2023, 10:27
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Джерело:

"Українська правда"

Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС затоплює місто Нова Каховка. Унаслідок підриву зруйновано не тільки проїжджу частину дамби, але й саму Каховську ГЕС.

Мер Нової Каховки Володимир Коваленко повідомив, що станом на 6:30 ранку були підтоплені зоопарк "Казкова діброва", літній театр, вода підійшла до пам'ятника Шевченку, затоплені кафе, дитячий майданчик у місті.

Дивіться також Підрив Каховської ГЕС: показуємо на карті, де розташована станція

Росіяни глушать сигнал, щоб люди не могли отримати інформацію

Також унаслідок підриву Каховської ГЕС затоплені човнова станція, яхт-клуб, підійшла вода і до Дніпровського проспекту.

Підрив жахливий, тому що він торкнувся не тільки проїжджої частини, дамби, на жаль, підірвана сама Каховська ГЕС, тобто машинна зала. Руйнації мають техногенний характер – об'єм води достатньо великий на цей момент падає,
– сказав мер Нової Каховки.


Нова Каховка йде під воду / Фото з мережі


Унаслідок підриву Каховської ГЕС вода прибуває у Нову Каховку / Фото з мережі

За словами Коваленка, наразі важко отримати інформацію з міста, адже є перебої з інтернетом. Він вважає, що росіяни почали глушити сигнал, щоб люди залишались в інформаційному вакуумі.


Будинок культури в Новій Каховці / Фото з мережі

Мер також додав, що останні місяці Каховська ГЕС не виробляла електроенергію.

Вода прибуває у Нову Каховку: дивіться відео

Також у мережі публікують відео, що біля Будинку культури в Новій Каховці вже плавають лебеді.

У Новій Каховці плавають лебеді: дивіться відео

Підрив Каховської ГЕС: що потрібно знати

  • Зранку 6 червня ОК "Південь" повідомило, що російські військові підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР МО, підрив стався близько 2:30 ночі. Водночас Офіс генпрокурора інформує, що окупанти підірвали греблю о 3:00.
  • Рух "Атеш" інформує, що Каховську ГЕС підірвав 1 батальйон 205 мотострілецької бригади.
  • На правобережжі Херсонської області триває евакуація. Станом на 10 ранку вже евакуйовано 742 особи. Вода швидко прибуває у населені пункти, які розташовані біля річки Дніпро.
  • Глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.
  • Унаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.
  • В Енергоатомі заявили, що підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована. Також внаслідок підриву греблі, як стверджують у ЗСУ, окупований Крим ризикує залишитися без води на роки.

Автор: Михайло Гема