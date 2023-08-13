Водій на кілька секунд заснув: в Австрії мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП, є загиблі
Джерело:RMF FM
В Австрії внаслідок аварії мікроавтобуса з польськими номерами загинули 4 людини. Зокрема, серед них – двоє дітей.
Попередньо, в мікроавтобусі їхали громадяни України. Трагедія сталася близько 7 ранку сьогодні, 13 серпня.
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Подробиці смертельної аварії
ДТП сталося між виїздами Гавайншталь-Мітте і Хохляйтен у напрямку Відня. Мікроавтобус перекинувся, пробив перила мосту і впав на ґрунтову дорогу, яка проходила під автобаном.
За словами водія, який вижив, він на кілька секунд заснув.
На жаль, внаслідок аварії загинуло четверо людей – двоє дорослих і двоє дітей (у віці кількох місяців і трьох років). Попередньо відомо, що двоє загиблих дорослих були бабусею і дідусем дітей.
Окрім цього, в авто їхала ще одна дитина. Однак вона отримала легкі поранення. Троє інших пасажирів отримали легші травми.
Заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський заявив, що цю інформацію наразі вже можуть підтвердити.
Це був транспортний засіб з польськими реєстраційними номерами, а їхали в ньому громадяни України. Громадян Польщі в ньому не було,
– розповів Яблонський.
Він наголосив, що консульські служби були в контакті з австрійською поліцією з самого ранку.
"Як тільки було встановлено, що жертви були громадянами України, ми негайно передали цю інформацію українському посольству", – додав Яблонський.
До речі, речник Червоного Хреста розповів, що у рятувальній операції брали участь 5 рятувальних автомобілів, 3 карети швидкої допомоги та гелікоптер.
Інші подібні трагічні ДТП
- Нагадаємо, раніше у Польщі сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода. Власне, пасажирський автобус з українцями всередині зіткнувся з вантажівкою неподалік від кордону.
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