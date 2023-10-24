Не пустив воїна без ноги у Львові: у міській раді пояснили, чому водія автобуса не звільнили

Декілька днів тому у Львові спалахнув скандал – водій автобуса зачинив двері прямо перед воїном ЗСУ, який втратив кінцівку. У міські раді пояснили, чому того не звільнили з посади, а лише отримав м'який вирок.

Водію автобусного маршруту №29 покарали доганою та зняли премію за жовтень. Причиною стало порушення трудової дисципліни та посадової інструкції.

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Водій отримав догану та фінансове покарання

Керівник міського управління транспорту Орест Олеськів повідомив, що вже провів розмову з водієм. Той сказав йому, що не бачив військового на зупинці, саме тому розпочав рух. Вже після люди в салоні почали кричати про людину без кінцівки.

Водій уже почав маневр й існувала загроза аварійності на дорозі. Перед ним стояло кілька інших автобусів, що підтверджує запис з камери спостереження. Орест Олеській наголосив, що він мав би спокійно пояснити ситуацію пасажирам – саме через це водію отримав адміністративне покарання у вигляді догани та зняття премії.

Чи говорить він правду, що не бачив чоловіка на зупинці – можливо. Чи мав він спокійно пояснити пасажирам, що відбулось і чому він не міг зупинитися – однозначно. Тоді б, може, й цієї ситуації не виникло,

– наголосив Олеськів.

Керівник управління транспорту перепрошує у військового, перед яким зачинилися двері. Однак він додав, що звільняти водія у цьому випадку не можна.

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Скандал навколо автобуса у Львові