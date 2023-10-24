Не пустив воїна без ноги у Львові: у міській раді пояснили, чому водія автобуса не звільнили
Джерело:Львівська міська рада
Декілька днів тому у Львові спалахнув скандал – водій автобуса зачинив двері прямо перед воїном ЗСУ, який втратив кінцівку. У міські раді пояснили, чому того не звільнили з посади, а лише отримав м'який вирок.
Водію автобусного маршруту №29 покарали доганою та зняли премію за жовтень. Причиною стало порушення трудової дисципліни та посадової інструкції.
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Водій отримав догану та фінансове покарання
Керівник міського управління транспорту Орест Олеськів повідомив, що вже провів розмову з водієм. Той сказав йому, що не бачив військового на зупинці, саме тому розпочав рух. Вже після люди в салоні почали кричати про людину без кінцівки.
Водій уже почав маневр й існувала загроза аварійності на дорозі. Перед ним стояло кілька інших автобусів, що підтверджує запис з камери спостереження. Орест Олеській наголосив, що він мав би спокійно пояснити ситуацію пасажирам – саме через це водію отримав адміністративне покарання у вигляді догани та зняття премії.
Чи говорить він правду, що не бачив чоловіка на зупинці – можливо. Чи мав він спокійно пояснити пасажирам, що відбулось і чому він не міг зупинитися – однозначно. Тоді б, може, й цієї ситуації не виникло,
– наголосив Олеськів.
Керівник управління транспорту перепрошує у військового, перед яким зачинилися двері. Однак він додав, що звільняти водія у цьому випадку не можна.
Зупинка автобуса могла спричинити аварію: дивіться відео
Скандал навколо автобуса у Львові
- 21 жовтня близько 15:00 на зупинці "Площа Митна" водій автобуса зачинив двері перед військовим без кінцівки. Відповідну інформацію поширив у соцмережах очевидець Роман Глушко. Він не звертався одразу на "гарячу лінію" через сумніви в її ефективності без медійного розголосу.
- Він стверджує, що чоловік сказав: "У мене зупинка три хвилини, я чекати не буду". Після цього водій поїхав, попри крики пасажирів, шо на зупинці людина без ноги.
- Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури одразу заявив, що викликав водія для відбору пояснень та зʼясування обставин.