Під Луцьком водій автобуса збив двох дітей: хлопчик впав в кому, дівчина з травмою ноги

На Волині 4 липня трапилася моторошна ДТП. Автобус збив двох дітей, які вибігли на дорогу.

Аварія сталася близько 15:00. У поліції розповіли деталі.

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Автобус збив дітей

Близько 15:00 4 липня у селі Княгининок водій автобуса БАЗ наїхав на 10-річного хлопчика та 13-річну дівчину. Вони раптово вибігли на проїжджу частину з-за вантажного автомобіля поза межами пішохідного переходу.

Керівник обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль у коментарі "Суспільному" розповів, що найбільше травмувався саме хлопчик. Його з політравмою у стані коми госпіталізували в обласну дитячу лікарню. Постраждалу дівчинку з травмою ноги також доправили до медзакладу.

Я тільки вже побачила, як дитина лежала. Це автобус "Луцьк – Ковель", він не їхав швидко. Діти – місцеві, живуть неподалік,

– розповіла продавчиня хлібного кіоску, що працює поруч із місцем ДТП, Раїса Радчук.

У поліції зауважили, що 61-річний водій за кермом був тверезим. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі слідчі з'ясовують усі обставини аварії.



Автобус збив дітей / Фото поліції Волинської області

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