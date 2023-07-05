Під Луцьком водій автобуса збив двох дітей: хлопчик впав в кому, дівчина з травмою ноги
Джерело:поліція Волинської області
На Волині 4 липня трапилася моторошна ДТП. Автобус збив двох дітей, які вибігли на дорогу.
Аварія сталася близько 15:00. У поліції розповіли деталі.
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Автобус збив дітей
Близько 15:00 4 липня у селі Княгининок водій автобуса БАЗ наїхав на 10-річного хлопчика та 13-річну дівчину. Вони раптово вибігли на проїжджу частину з-за вантажного автомобіля поза межами пішохідного переходу.
Керівник обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль у коментарі "Суспільному" розповів, що найбільше травмувався саме хлопчик. Його з політравмою у стані коми госпіталізували в обласну дитячу лікарню. Постраждалу дівчинку з травмою ноги також доправили до медзакладу.
Я тільки вже побачила, як дитина лежала. Це автобус "Луцьк – Ковель", він не їхав швидко. Діти – місцеві, живуть неподалік,
– розповіла продавчиня хлібного кіоску, що працює поруч із місцем ДТП, Раїса Радчук.
У поліції зауважили, що 61-річний водій за кермом був тверезим. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі слідчі з'ясовують усі обставини аварії.
Автобус збив дітей / Фото поліції Волинської області
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Коротко про останні ДТП в Україні
- Нещодавно у Київській області сталася жахлива ДТП. У селищі Рокитне 15-річний хлопець вирішив сісти за кермо та протаранив зустрічний легковик. Поранень зазнала водійка легкового авто. У неї був забій грудної клітини, а також травма кінцівок.
- Також смертельна аварія сталась 24 червня на вулиці Республіканській у Кременчуці. Серед загиблих – 15-річний підліток. Поліція відкрила кримінальне провадження. Попередньо, винуватець ДТП був у стані наркотичного сп'яніння.
- У Києві ж в автотрощу потрапили одразу п'ять автомобілів. Правоохоронці встановили, що її спричинив водій Volkswagen Т5, який перебував у стані алкогольного сп'яніння.
- Ще одна п'яна аварія сталася в ніч проти 22 червня у Чернівцях – чоловік, порушуючи комендантську годину, протаранив ворота кладовища. На місце інциденту викликали поліцейських. За словами охоронців, які стали очевидцями нічного "форсажу" поміж могил, водій був помітно п'яним.