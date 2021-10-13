Водій вилетів на "зустрічну": у Хмельницькій області сталась смертельна ДТП
13 жовтня 2021 , 16:53Читать новость на русском
Джерело:поліція Хмельницткої області
У Хмельницькій області 12 жовтня "Volkswagen Caddy" виїхав на "зустрічку" та зіткнувся із "ЗАЗ Славута". Одна людина загинула.
Не вижила 67-річна пасажирка "ЗАЗ Славута". Аварія сталась близько 18:00 неподалік села Стуфчинці Хмельницького району.
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Обидва водії травмувались
Водіїв автівок та пасажирку "Volkswagen Caddy" забрали до лікарні. Вони зазнали травм.
Слідчі відкрили кримінальну справу про порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватцю ДТП загрожує від 3 до 8 років в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом 3 років.
Водія "Volkswagen Caddy" затримали. Розслідування триває.
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