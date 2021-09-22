Водія Сергія Шефіра вже прооперували: у якому він стані

22 вересня 2021 , 14:33
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Джерело:

24 канал

Під час замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра постраждав його водій. Наразі він у лікарні і його вже прооперували.

Про стан здоров'я пораненого розповів глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський. На брифінг прийшов також сам помічник Володимира Зеленського Сергій Шефір.

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У якому стані постраждалий водій Шефіра

Обстріл прийшовся саме на ліву частину авто: особливо постраждала водійська частина. Втім, навіть отримавши поранення, водій Шефіра продовжив рух і проїхав ще близько 5 кілометрів. 

Після того, як приїхала поліція, водій зміг поїхати на місце обстрілу, щоб вказати на конкретне місце ведення вогню. І лише опісля постраждалого забрали у лікарню. Наразі його життя не під загрозою.

Щойно прооперували водія. Його життю дійсно нічого не загрожує,
– розповів очільник МВС.

Поліція вже відкрила кримінальну справу за кваліфікацією "замах на життя двох і більше людей". 

Дивіться брифінг поліції щодо замаху на Сергія Шефіра

Головне про обстріл авто Сергія Шефіра

  • Стався напад близько 10 ранку 22 вересня на трасі між селами Круглик і Ходосівка.
  • В авто Audi першого помічника Володимира Зеленського випустили щонайменше 10 куль.
  • За попередньою інформацією поліції, його обстріляли з автомата.
  • Сам Сергій Шефір не травм не отримав. 
  • Нападники з місця обстрілу втекли. Наразі їх шукають: правоохоронці ввели спецоперацію "Сирена".
  • В Офісі Президента вважають обстріл терористичним актом. Його мета – начебто залякати владу України. 
Автор: Вероніка Климська