Посол Великої Британії скупався у Дніпрі на Водохреще та показав це на відео

Мартін Гарріс разом з жителями та гостями Києва скупався у річці Дніпро. Британський посол записав відео з привітаннями.

У суботу, 6 січня, українці відзначали Хрещення Господнє. Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс теж долучився до святкування.

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Що сказав посол

Дипломат записав коротку промову, коли стояв на березі Дніпра.

Сьогодні свято Водохреща, які українці відзначають тут, на Дніпрі у Києві. Це місце, де тисячу років тому українці вперше охрестилися, і де Київська Русь стала християнською державою. Сьогодні українці моляться за перемогу, мир та свободу їхньої землі. Я приєднуюся до них,

– сказав Гарріс.

Після цього британський посол тричі занурився у воду, перехрестився та привітав українців з Водохрещем. На кадрах можна також побачити рятувальника, який у спецодязі стояв по пояс у річці та слідкував за безпекою.

Посол Великої Британії привітав всіх з Водохрещем: відео Мартіна Гарріса



Україна вперше святкувала Водохреще за новою датою

У 2024 році в Україні відзначали Водохреще за новоюліанським календарем. А саме 6 січня, а не 19, як було раніше.

У цей день у Києві на Оболоні чоловіки та жінки занурювалися у водойму. Рятувальники слідкували за їхньою безпекою.

Жителі та гості Дніпра за бажанням занурювалися у воду на Набережній Перемоги. При цьому облаштованих місць та організованих заходів місцева влада не створювала з міркувань безпеки.

У Львові в це свято військові капелани провели загальноміське освячення води. Також вони помолились за українських воїнів та воїтельок, які боронять нашу державу від російської агресії.

В Одесі люди занурювалися у воду на пляжі Ланжерон, де також був священник. Поряд чергували рятувальники, медики та водолази.

Також люди святкували Водохреще і в інших обласних центрах. Подробиці про це можна почитати – тут.

, Мартін Гарріс є новим послом Великої Британії в Україні. Дипломат отримав цю посаду у вересні 2023 року.