Воду відключили: окупанти кажуть, що фільтрувальна станція в Донецьку знеструмлена через обстріл

Окупанти на Донбасі оголосили режим надзвичайної ситуації на окупованих територіях Донеччини. Все через зупинку водопостачання.

Донецька фільтрувальна станція була знеструмлена через обстріли. Окупаційна влада традиційно звинувачує у цьому ЗСУ.

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Люди залишилися без водопостачання

Як наслідок – без централізованого водопостачання залишились жителі окупованих Докучаєвська та Оленівки. Також 21 лютого окупаційна влада оголосила режим надзвичайної ситуації на окупованих територіях Донеччини.

Зауважимо, що 19 лютого окупанти відкрили вогонь поблизу насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону. У результаті цього були пошкоджені 2 трансформатори. Внаслідок обстрілу без води залишалися десятки населених пунктів.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що військо окупантів складається, зокрема, й з мавп з гранатами. Адже вони, пошкоджуючи наші об'єкти інфраструктури, до прикладу, трансформатор, який забезпечував підкачку тиску води, позбавляють забезпечення водою і тимчасово окуповані території. Також окупанти постійно поширюють фейки для того, щоб дискредитувати українські ЗСУ.

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Додамо, що ситуація на Донбасі значно загострилася з 17 лютого. Тоді зафіксували одразу 60 обстрілів з боку російських бойовиків за добу. Вже 18 лютого обстрілів було 66, в 19 – 134. Минула доба теж не була спокійною. Ворог гатив по наших позиціях 80 разів.

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Повний текст публікації з телеграм-каналу "Погляд Приходька":

Донецька фільтрувальна станція знеструмлена через обстріл, подачу води припинено.