Вогнемети та заборонені міни: СБУ викрила постачання російської зброї бойовикам

Служба безпека України викрила постачання бойовикам зброї та боєприпасів з території Росії. Мовиться про реактивні вогнемети "Шмель", вибуховий комплекс "Охота" та заборонені протипіхотні міни.

За даними слідства, у лютому 2021 року через застосування бойовиками забороненої зброї загинув мешканець селища Хутір Вільний, що на Луганщині. Він підірвався на протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2 на власному подвір'ї.

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Крім того, СБУ задокументувала використання бойовиками сучасного російського озброєння проти українських військових. Серед виявленого – ручний багаторазовий мультикаліберний багатофункціональний гранатомет РПГ-32 "Баркас".

Також на Луганщині співробітники СБУ виявили елементи реактивної гранати "Занос" російського виробництва. Ці засоби ураження бойовики застосовували під час обстрілів українських позицій поблизу міста Попасна.



Служба безпеки України викрила постачання російської зброї бойовикам / Фото СБУ

Вилучене російське озброєння долучили до матеріалів кримінального провадження. Наразі у справі триває розслідування для з'ясування і документування нових фактів протиправної діяльності.

Правоохоронці також розв'язують питання про передачу зібраних доказів до міжнародних судових інстанцій для притягнення до відповідальності осіб, причетних до воєнних злочинів проти України.

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