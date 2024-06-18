Росіяни в оточенні: Світан проаналізував успіхи ЗСУ біля Вовчанська

На Харківщині російські окупанти, ймовірно, опинилися заблоковані ЗСУ. Інформацію про це розповсюдили ворожі пабліки. Штурмовий підрозділ російської армії потрапив у "вогневий котел" на агрегатному заводі у Вовчанську. Частина ворожого батальйону здається в полон українським військовослужбовцям.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив 24 Каналу, що "вогневий котел" означає не повне контактне оточення, а оперативне за допомогою вогневої завіси. За його інформацією, в пастку потрапило до 400 окупантів.

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"Туди заходив батальйон до 500 росіян. Частина з них вже "200-ті". Думаю, від 200 до 400 солдатів вже в цьому котлі заблоковані, частина росіян здалася в полон. З погляду на воєнні дії, їм вигідно зараз припинити супротив і здатися в полон, потрапити до обмінного фонду і потім ми зможемо обміняти їх на наших військових", – озвучив Світан.

Боєприпасів на цьому напрямку достатньо

Військовий експерт наголосив, що на Харківському напрямку зброї від країн-партнерів в українських військовослужбовців в достатній кількості. Це і дало змогу ЗСУ гатити по ворогу.

Росіяни не можуть ні підійти до агрегатів заводу, ні вийти з нього, бо одразу попадають під удари української артилерії, якої зараз достатньо, завдячуючи американцям,

– повідомив Світан.

З його слів, вже почали надходити й боєприпаси від Чехії. Тобто, їх на Харківському напрямку така кількість, яка дозволяє тримати у "вогневій завісі" в оперативному "котлі" відповідну частину противника.

Коротко про ситуацію на Харківщині