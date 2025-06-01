У небі над Казахстаном, поблизу кордону з Росією, помітили дивне явище: що це може бути
- 5 червня в небі над Казахстаном були помічені загадкові об'єкти, користувачі соцмереж почали ділитися різними теоріями.
- Міністерство оборони Казахстану заявило, що порушень повітряного простору не зафіксовано, а явище може бути залишками космічного апарату або метеоритним потоком.
Ввечері в четвер, 5 червня, в небі над Казахстаном помітили дивне явище. Яскраві загадкові об'єкти бачили над Астаною, Шимкентом, Карагандою та іншими містами.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ та телеграм-канали.
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Над Казахстаном помітили дивні вогні
В соцмережах користувачі одразу почали ділитися різними теоріями про походження незвичайного явища, яке помітили в небі над Казахстаном.
Дехто навіть пов'язав це з невдалим випробуванням чи запуском російської ракети "Орєшнік", адже загадкові об'єкти спостерігали зокрема в районах, близьких до кордону з Росією.
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Однак згодом усі чутки розвіяло Міністерство оборони Казахстану. Там заявили, що фактів порушення повітряного простору країни не зафіксовано.
Ситуація перебуває під контролем відповідних служб. Загроз для населення немає,
– наголосили у відомстві.
За словами Міністерства, явище схоже на залишки уламків космічного апарату, що входять в атмосферу, або на метеоритний потік. Як правило, всі вони згоряють у щільних шарах атмосфери та не долітають до земної поверхні.
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Громадян закликали зберігати спокій та не поширювати неперевірену інформацію.
Міністерство цифрового розвитку також повідомило про перевірку інформації щодо явищ у небі. Зазначається, що наразі профільні служби проводять аналіз.