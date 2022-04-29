Вогонь на далекі відстані буде вирішальним, – Пентагон про нову зброю для України

У Пентагоні заявили, що саме вогонь на далекі відстані буде вирішальним. Адже наразі бої перейшли на Схід України.

А там – зовсім інший ландшафт, ніж на Півночі чи Півдні, і щільна забудова. Тож противника треба вражати заздалегідь – поки не почалися вуличні бої.

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Пентагон пояснив, яка зброя потрібна Україні

У Міністерстві оборони США на брифінгу 28 квітня закликали Конгрес без зволікань схвалити запит щодо надання Україні 33 мільярдів доларів та подякували за підтримку, яку вони надавали досі.

Що буде вирішальним у цій наступній битві, то це вогонь на далекі відстані,

– повідомив Ллойд Остін.

Зокрема міністр оборони США зауважив, що Пентагон вивчає можливості відправлення додаткової зброї Україні. Це пов'язано з тим, що бої тривають на Сході нашої держави.

У Пентагоні також запевнили, що країна постачатиме зброю настільки швидко, наскільки зможе це зробити. Зокрема допоможе закупити деталі, які потрібно буде замінювати в техніці.

Ба більше, у Пентагоні не назвали конкретний тип літаків чи зброї, проте пояснили, що допомагають Україні в повітрі, надаючи також й запасні частини до літаків.

Коротко про допомогу США Україні

28 квітня Джо Байден виступив зі зверненням щодо України. Саме у ньому президент США анонсував надання Україні 33 мільярди доларів для додаткової підтримки Україні. Попередньо, – 20 мільярдів доларів – на військову допомогу, 8,5 мільярда доларів – на економічну підтримку.

Також Палата представників США проголосувала за ленд-ліз для України. В Офісі Президента раніше наголошували: це свідчить, що Штати впевнені у перемозі України над Росією. Зокрема тепер вони зможуть швидше надавати допомогу Україні.

У Пентагоні нарахували понад 1900 ракетних пусків росіян по території України за час війни. Зокрема відомо, що раніше Україна давно просила дальнобійну зброю натівського калібру 155 міліметрів.

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