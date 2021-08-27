Вогонь охопив майже всю будівлю: у Китаї спалахнув хмарочос – моторошне відео
Джерело:Sohu
У китайському місті Далянь загорівся хмарочос. У багатоповерхівці 419 квартир, у яких проживає 818 мешканців. За попередніми даними ніхто не постраждав.
Причини займання встановлюють. На місці працюють пожежники та рятувальники, які намагаються локалізувати пожежу.
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Вогонь спалахнув на 19 поверсі
Пожежа спалахнула в одній із квартир на 19 поверсі хмарочосу. Її власник одразу ж почав просити про допомогу та викликав пожежників.
Вогонь швидко охопив майже усю будівлю та перекинувся на сусідні будинки. На місце пожежі прибули понад 100 вогнеборців та 30 одиниць техніки. Окрім того, рятувальники намагаються з'ясовують, чи залишився хтось із мешканців в охопленому вогнем хмарочосі.
Пожежа в хмарочосі в Китаї: відео
На місці пожежі також працює поліція. Жодних версій про причину пожежі не повідомляють.
Вогонь охопив майже усю будівлю: відео
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