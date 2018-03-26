Вокалістка гурту "НеАнгели" втілила свою мрію в Туреччині: фото

Одна із учасниць популярного українського гурту "НеАнгели" Вікторія (справжнє ім'я – Катерина Смеюха) відпочиває в сонячній Туреччині. Там зірка наважилась втілити в життя свою давню мрію – політати на повітряній кулі.

Яскраві світлини з'явились на Instagram-сторінці співачки.

Зірка поєднує відпочинок з вивченням культури Туреччини. Вікторія з гурту "НеАнгели" вже відвідала Долину голубів, келії монахів та підземне місто в Каппадокії.

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Однак свій відпочинок співачка вирішила наповнити ще й екстремальними розвагами. Так, Вікторія втілила у життя свою мрію та політала на повітряній кулі. Неймовірний краєвид вразив співачку настільки, що вона не стримувала емоцій в коментарі до допису.

Сьогодні був надзвичайний день. Нарешті, збулася моя мрія" Довгоочікуваний політ відбувся. Десятки кольорових куль в небі, які то піднімаються, то опускаються над гірською поверхнею турецької землі. Каппадокіє, дивуєш мене як ніщо та ніколи,

– поділилась враженнями співачка.

Тисячі підписників Вікторії пораділи за зірку та навіть розповіли про свої пригоди в Туреччині. Окрім цього, вокалістку гурту "НеАнгели" засипали компліментами, адже вона виглядала розкішно з легким макіяж та щасливою посмішкою.