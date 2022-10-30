"Брудна бомба" в Росії: через проблеми з каналізацією Волгоград лишився без води

У російському Волгограді прорвало каналізацію. П'ята частина міста погрузилась в нечистоти. Без води та тепла залишилося 200 тисяч осіб.

Води у Волгограді вже немає четверту добу. Російські ЗМІ пишуть, що в заплаві річки Цариця відбулася розгерметизація каналізаційного колектора, передає 24 канал.

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"Брудна бомба" спрацювала

У сквері в землі утворився величезне провалля. Там пролягають 2 магістральні труби міських каналізаційних мереж діаметром 1200 міліметрів. Обидві зруйновані. Стверджують, що причиною аварії стало зношування металевої труби, яка проломилася через мокрий грунт.

Таким чином вийшло, що "брудна бомба" таки спрацювала в Росії. У місцевому водоканалі відмовчуються. Ймовірно, у росіян немає часу на свої проблеми, бо зайняті війною у чужій країні.

Волгоград затопило нечистотами: відео

Місцеві жителі вимагають води

Після аварії місцеві жителі розкупили по магазинах великі пляшки з водою. Вимагали від мерії Волгограда та водоканалу налагодити хоча б режим водовозів. Втім, споглядаючи відео, якість цієї води навряд чи можна назвати прийнятною.

У Волгограді прорвало каналізацію: відео

Режим надзвичайної ситуації

Дійшло до того, що на території Ворошиловського та Радянського районів Волгограда запровадили режим надзвичайної ситуації.

У магазинах вже вишиковались великі черги за водою. Оскільки ситуація з водовозами теж не дуже, волгоградці шукають будь-які способи поповнити запаси. Мешканці Кіровського району кажуть, що в місцевих магазинах уже не можна купити 5-літрові пляшки з водою.

Жителі били на сполох раніше

Колектор та бетонний канал у Волгограді проклали 50 років тому. Цієї аварії можна було б уникнути ще влітку, коли мешканці почали бити на сполох, попереджаючи про несправність.

Прокуратура вже розпочала перевірку, а Росприроднагляд взяв проби води та ґрунту для визначення концентрації брудних речовин. Кажуть, що стоки вже потрапили до Волги.

Тепер невідомо, коли в людей з'явиться вода. Місцева влада ніяких прогнозів не береться давати.

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