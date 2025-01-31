У Волгограді дрони атакували НПЗ: місцеві слухають вибухи та спостерігають заграву

Російські території уночі 31 січня опинилися під масованою повітряною атакою БпЛА. Одним з осередків стала Волгоградська область.

На місцевому нафтопереробному заводі особливо тривожно. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

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Атака дронів на Волгоград 31 січня: що відомо

Про атаку БпЛА на російські території стало відомо уночі 31 січня. Повідомлення про вибухи, роботу протиповітряної оборони та прольоти дронів надходили з Воронезької області, з Ростовської та Волгоградської.

Щодо останнього російські телеграми та очевидці писали, що в самому Волгограді дрони атакували нафтопереробний завод "Лукойлу". Місцеві жителі скаржилися на вибухи та звуки стрілянини в районі НПЗ у Червоноармійському районі.

Атака БпЛА на Волгоград: дивіться відео очевидців

Ймовірно, мовиться про підприємство "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка". Це найбільший виробник нафтопродуктів у так званому "Південному федеральному окрузі" Росії потужністю у майже 15 мільйонів тонн.

Де розташований завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка": дивіться на карті

Наслідки атаки поки що не відомі. Вибухи почали лунати близько 3 години ночі. Офіційної інформації від тамтешньої влади поки що не було.

Цікаво, що 15 січня під ранок у Волгоградській області на НПЗ "Лукойл" сталася пожежа. Але тоді влада стверджувала, що займання сталося через "внутрішні причини".