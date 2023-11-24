Росіяни стверджують, що була "атака безпілотників на військову частину" у Волгоградській області

У ніч проти п'ятниці 24 листопада нібито відбувся удар дронами по території Росії. 24 Канал розкаже, що відомо.

Окупанти стверджують, що БпЛА спробували атакувати військову частину. Місцем імовірної атаки називають Волгоградську область.

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Де була атака

Якщо конкретно, то удар, за повідомленнями російських пропагандистських ЗМІ, нічний удар припав на Городищенський район Волгоградської області. Три безпілотники літакового типу, які летіли в бік військової частини, буцімто були придушені РЕБ, а один із дронів узагалі "впав на території частини та вибухнув". Стверджують, що внаслідок цього ніхто не постраждав і нічого не було зруйновано.



Де розташовано Городищенський район Волгоградської області: показуємо на карті

Найбільшими містами, близькими до цього району, є Ростов-на-Дону на заході та Саратов на півночі. На сході уже починається кордон Казахстану.

Пожежі в Росії

Уже другу ніч поспіль у Підмосков'ї горять електропідстанції. Раніше це було в Литкарино, а минулої ночі – у Любліно. Можливо, загорівся трансформатор. Утім, загасити пожежу складно, бо станом на п'яту ранку все ще горіло. Росіяни пояснюють, що це тому, що споруда висока, і запевняють: пожежа не вплине на саму Москву.