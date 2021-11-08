Волинь з 8 листопада перейшла в червону зону: перелік обмежень
8 листопада 2021 , 00:59Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Волинська область з понеділка, 8 листопада, увійшла до червоної карантинної зони. Через несприятливу ситуацію з коронавірусом тут почали діяти жорсткі обмеження.
Посилення карантинних обмежень відбулося з 00:01 ночі проти 8 листопада. При цьому рішення урядової комісії щодо локдауну в регіоні було ще 5 листопада.
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Нові обмеження на Волині:
У червоних карантинних зонах діють найжорсткіші карантинні обмеження. Зокрема в таких зонах заборонена робота:
- закладів громадського харчування (крім доставки та на виніс);
- ТРЦ та інших розважальних закладів;
- закладів освіти, крім початкових шкіл та дитсадків;
- непродовольчих ринків та магазинів;
- спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
- закладів культури, крім культурних заповідників.
Обмеження не діятимуть, а закладам можна працювати в разі, якщо всі 100% їхніх працівників і відвідувачів будуть вакциновані або матимуть негативний результат ПЛР-тесту, отриманий в останні 72 години.Важливо! Волинь стала вже 16 регіоном, де діють обмеження червоної карантинної зони. Раніше такі вже були введенні в Києві й ще 14 областях. З повним списком можна ознайомитись за посиланням.