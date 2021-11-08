Волинь з 8 листопада перейшла в червону зону: перелік обмежень

Волинська область з понеділка, 8 листопада, увійшла до червоної карантинної зони. Через несприятливу ситуацію з коронавірусом тут почали діяти жорсткі обмеження.

Посилення карантинних обмежень відбулося з 00:01 ночі проти 8 листопада. При цьому рішення урядової комісії щодо локдауну в регіоні було ще 5 листопада.

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Нові обмеження на Волині:

У червоних карантинних зонах діють найжорсткіші карантинні обмеження. Зокрема в таких зонах заборонена робота:

закладів громадського харчування (крім доставки та на виніс);

ТРЦ та інших розважальних закладів;

закладів освіти, крім початкових шкіл та дитсадків;

непродовольчих ринків та магазинів;

спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;

закладів культури, крім культурних заповідників.

Обмеження не діятимуть, а закладам можна працювати в разі, якщо всі 100% їхніх працівників і відвідувачів будуть вакциновані або матимуть негативний результат ПЛР-тесту, отриманий в останні 72 години.