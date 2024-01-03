Уявив себе королем Артуром: на Волині спроба витягнути меч з каменю довела хлопця до суду

У місті Володимир Волинської області на відео компанія хлопців намагалася витягнути меч з пам'ятного моменту поблизу парку "Словʼянський". Після невдалої спроби один з молодиків відламав частину таблички.

Завдяки ролику поліції вдалося віднайти правопорушника. Щодо нього склали протокол – надалі справу розглядатиме суд.

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Деталі справи від поліції

Правоохоронці встановили, що відповідний інцидент трапився у ніч з 29 на 30 грудня у місті Володимир. Компанія хлопців проходила повз парку і в поле зору їм впав монумент з мечем – після чого молодики вирішили закостплеїти короля Артура.

Маючи багато енергії хлопці зі всієї сили хотіли дістати меч, однак це виявилось їм не під силу, тоді один з них зірвав табличку з надписом,

– повідомили у поліції.

Після спроби дістати меч, молодики поглумилися над табличкою / Володимирський відділ поліції

Завдяки поширенню відповідного відео у мережі поліції вдалося встановити особу правопорушника.Ним виявився 20-річний місцевий мешканець. У поліції повідомили, що 3 січня його запросили до районного відліку.

Там його опитали з цього приводу та склали щодо нього протокол про адміністративне правопорушення за статтею про дрібне хуліганство. Матеріали справи доправили до суду – там їх розглянуть та винесуть вирок щодо правопорушення.

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