Аби виїхали за кордон: на Волині жінка записала своїх 9 дітей на різних чоловіків

На Волині мати-одиначка записала своїх дев'ятьох дітей на різних чоловіків, з якими нібито перебувала у "цивільному шлюбі". Однак їхніх імен жінка чомусь не пригадує.

Повідомляється, що у Луцьку судять чоловіка, який робив "багатодітними батьками" охочих виїхати за кордон. Слідчим вдалося встановити, що у співпраці зі своїм спільником підшукував самотніх матерів з кількома дітьми, які погоджувалися за гроші записувати своїх дітей на "нових батьків", передає 24 Канал.

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Незаконна схема

Зазначається, що під час одного із судових засідань у цій справі допитали одну з багатодітних матерів-учасниць схеми. Жінка переконувала, що дітей записала на так званих батьків за власною ініціативою, бо "хвилювалася, щоб їх не забрали на війну".

Однак вищезгаданий чоловік опинився на лаві підсудних саме через звинувачення в тому, що сприяв військовозобов'язаним ставати фіктивними батьками.

Наразі так званого бізнесмена утримують під вартою, а одну з багатодітних матерів допитували як свідка. Водночас вона запевняє, що не знайома із підсудним.

Цікавим є те, що жінка, за її словами, має дев'ятеро дітей від різних чоловіків. У суді вона заявила, що з батьком кожної своєї дитини колись жила в цивільному шлюбі.

Втім, під час війни жінка нібито почала хвилюватися, що когось із них можуть забрати, тому проявила ініціативу і запропонувала їм позаписувати їх батьками дітей офіційно.

Вже в суді вдалося з'ясувати, що усі батьки дітей раптово з'явилися у 2023 році. Водночас згадати імена усіх своїх "цивільних чоловіків" вона не змогла.

Зокрема, жінка в суді почала переконувати, що всі батьки її дітей зараз перебувають на заробітках за кордоном і звідти надсилають їй гроші “по 300, 500 доларів на місяць”.

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