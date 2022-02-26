На Волині оголосили тривогу – всіх просять піти в укриття

Ворог продовжує активний бойовий наступ на територію України. Одним з напрямків нападу окупанта може стати Волинь.

Російські окупанти цілу ніч продовжували активний збройний наступ на територію України. Ворог намагався захопити Київ, але ЗСУ та територіальна оборона дали відсіч не дали загарбникам здійснити прорив у столицю.

До речі ЗСУ витісняють диверсантів з Києва, але бої ще тривають

Тривога на Волині

У Волинській області оголосили тривогу, небезпека з повітря загрожує Луцьку. Усіх громадян просять піти в укриття.

Раніше також повідомлялося, що повітряну тривогу оголосили у Харкові, а мешканців Києва просять не залишати укриттів та безпечних місць, оскільки активні бої наших сил проти окупантів досі тривають.

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