На Волині повітряна тривога: усім в укриття

Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста. Мішенню ворога стали житлові райони, інфраструктурні об'єкти та визначні пам'ятки.

Російські окупанти здійснюють масштабний обстріл українських міст. Ворог бомбардує Київ, Харків та веде обстріл інших міст.

До речі Окупанти зруйнували будинки й ХОДА: ексклюзивні фото та відео Харкова після обстрілу цивільних

Тривога на Волині

У Волинській області оголосили повітряну тривогу. Мешканців області закликали пройти в укриття та залишатися у безпеці до відповідного сигналу.

Також раніше повідомлялося, що ворог планує створити проблеми зі зв'язком та оголосити, що Київ капітулював. Нагадуємо: ЗСУ та весь український народ ведуть активну та успішну боротьбу проти російських окупантів, жодні варіанти капітуляції не розглядаються.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!