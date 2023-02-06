На Волині представники УПЦ МП, з'їжджаючи з парафіяльного будинку, прихопили навіть унітаз

У волинській області після тривалих непорозумінь представники УПЦ МП звільнили будинок, який належить парафії храму Святої Трійці Православної церкви України. Однак прихопили з собою звідси ледь не усі речі.

Інцидент стався у селі Сокіл Рожищенської громади. Представники УПЦ МП протягом тижня вивозили техніку, меблі та інші речі.

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Вивезли навіть унітаз

Жителі Сокола розповідають, що з хати демонтували усю сантехніку, зокрема, ванну та унітаз. Журналісти дістали відео з будинку. На кадрах видно, що він майже пустий.

Відео з будинку:

УПЦ МП не хотіли виїжджати

Скандал у парафіяльному будинку розгорівся ще кілька місяців тому. Місцеве ЗМІ писало, що у листопаді представники УПЦ МП продовжували користуватися будинком релігійної громади Свято-Троїцького храму ПЦУ. Їх просили звільнити будинок, але ті не реагували.

Місцеві розповідали, раніше там жив настоятель храму, однак він виїхав задовго до того, як громада вирішила покинути Московський патріархат. Потім прихильники УПЦ МП стали проводити в хаті богослужіння.