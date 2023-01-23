Ліміти перевищені: вже у 6 областях ввели аварійні відключення світла

В Україні 23 січня зріс дефіцит потужності використання електроенергії. Тому у 6 областях застосували екстрені аварійні відключення світла. Графіки тимчасово не діють.

Спочатку аварійні вимкнення застосували на Волині та Львівщині. Потім перелік регіонів розширили.

Важливо Відключення світла в Україні 23 січня: графіки та перелік міст

Перевищення лімітів

Енергетики пояснили, що відключення ввели через перевищення ліміту споживання.

Графіки погодинного відключення на час застосування аварійного розвантаження не діють – тривалість відключення може змінюватись,

– зазначили в обленерго.

Де ввели аварійні віключення:

У Харківській,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Волинській,

Львівській областях.

В "Укренерго" одразу попередили, що екстрені вимкнення можливі також і в інших регіонах. Після цього графік аварійних відключень ввели і в Хмельницькій області. За інформацією "Хмельницькобленерго", його будуть застосовувати не цілодобово, а тільки в періоди пікового навантаження.

Глава Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що час та тривалість відключень передбачити неможливо. Влада розусіє, що це повідомлення може спричинити чергову хвилю гніву та обурення, але енергетики роблять все можливе, щоб зі світлом були усі.

Енергетики пояснюють, що ці заходи допоможуть уникнути хаотичного, некерованого відключення великої кількості споживачів. Також це потрібно, щоб не сталось системної аварії.

В обленерго закликали жителів слідкувати за інформацією на офіційному сайті. Там повідомлять, коли буде повернення до графіків.

Збільшилось споживання електрики

Напередодні, 22 січня, в Укренерго повідомляли, що українці збільшили споживання електроенергії. Причина – похолодання по всій країні. Крім того, остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій.

Енергетики докладають максимум зусиль для того, щоб українці стабільно мали світло. Однак відновлення стає все складнішим.

Нагадаємо, енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб'єктах.