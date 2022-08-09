Через загрозу вторгнення білорусі: жителів Волині попередили про замінування прикордоння
Джерело:Волинськ ОВА
Захисники попередили жителів Волині про замінування прикордонної зони з білоруссю через загрозу вторгнення.
Прикордоння з білоруссю замінували у цілях оборони
Відповідне попередження зробило командування 100 окремої бригади ТрО. Відповідні заходи є вимушеними, адже загроза з території білорусі нікуди не зникла.
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громадян, що мешкають у прикордонних з білорусі населених пунктах Волинської області будьте обережними при відвідуванні лісних масивів, виїзді на узбіччя доріг тощо. Відповідні підрозділи нашої бригади здійснили комплекс інженерних загороджень, включаючи мінні у зв'язку з загрозою вторгнення з території білорусі
– йдеться у повідомленні військових.
Уточнюють, що місця таких загороджень марковані покажчиками "Небезпечно міни!". Втім, командування бригади просить громадян бути обережними та дотримуватись заходів безпеки!
Прикордоння з білоруссю замінували у цілях оборони / Фото Волинська ОДА
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