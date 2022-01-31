На Волині зіткнулися два мінівени: в аварії постраждали 11 людей

У Нововолинську вночі 30 січня трапилася ДТП – зіткнулися два мінівени. В аварії постраждали 11 людей, усі – пасажири.

ДТП сталася неподалік заправки "Марс", що на вулиці Луцькій. Там не розминулися мінівени.

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Деталі аварії у Нововолинську

У місті на Волині зіткнулись Fiat та Peugeot. У результаті один з мінівенів з'їхав у кювет. Водночас обидва автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.



На Волині зіткнулися два мінівени / Фото "Буг"

Постраждали багато людей

У Нововолинській міській лікарні повідомили про 11 постраждалих у ДТП. Зокрема, 6 потерпілим надали допомогу без госпіталізації.

Водночас 5 пацієнтів відвезли у лікарню:

одного – у травматологічне відділення із переломом,

двох – у хірургічне з черепно-мозковими травмами, забоями та рваними ранами,

одного – в неврологічне відділення з черепно-мозковою травмою.

Ще одного потерпілого госпіталізували в обласну лікарню.

Водії мінівенів в аварії не постраждали. Однак під час перевірки на алкоголь в одного з кермувальників виявили ознаки сп'яніння.

У пресслужбі поліції Волині підтвердили, що ДТП справді трапилася на території області, але деталей поки не повідомляють.



В аварії постраждали 11 людей / Фото "Буг"