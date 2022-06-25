На Волині знайшли білоруську військову форму та пошкоджений квадрокоптер

Українські правоохоронці перевіряють безпекову ситуацію біля кордону з Білоруссю на Волині. За останні 5 днів поліцейські та нацгвардійці перевірили понад пів сотні населених пунктів.

Так, правоохоронці побували у 60 містах та селах, а також оглянули до 300 об'єктів.

Рекомендуємо Ситуація на кордоні України з Білоруссю загострилася: що планує Лукашенко і чи може бути наступ

Заходи відбулися з метою нормалізації ситуації в регіоні, протидії злочинності, підтримання громадської безпеки та порядку, а також відпрацювання осіб, які можуть бути причетні до терористичної й диверсійної діяльності,

– розповіли нацгвардійці.

Що знайшли під час перевірок

Один ручний протитанковий гранатомет;

кілька одиниць зброї без документів;

понад 1 тисячу набоїв;

тротилові шашки;

протитанкові міни;

тактичні ножі;

рації;

понад півсотні кущів маку та 40 грамів речовини, схожої на канабіс;

2 комплекти форми Білорусі;

пошкоджений квадрокоптер.



Правоохоронці виявили тротилові шашки на Волині / Фото військової частини №1141 Нацгвардії у Луцьку



Знахідки силовиків на Волині / Фото військової частини №1141 Нацгвардії у Луцьку



Усі незаконні знахідки вже вилучили / Фото військової частини №1141 Нацгвардії у Луцьку

Читайте також Білоруська армія не здатна наступати без Росії, – Мусієнко оцінив загрозу

Білорусь та війна в Україні: останні новини

25 червня близько 4 години ранку по території України завдали масових ракетних обстрілів. Загалом ворог випустив 48 ракет. Частина з них запустили з літаків стратегічної авіації з території сателіта Росії – Білорусі. Атакували смертності снаряди Житомирську область. Унаслідок ракетного обстрілу загинув один український військовий.

У Головному управлінні розвідки України повідомили, що у Білорусі досі перебувають близько 1,5 тисячі російських бійців. Серед них є сили протиповітряної оборони, підрозділи спеціального призначення та ракетних військ.

Також на території Білорусі перебуває російська техніка: літаки Су-34 та Су-30, дивізіон ракетного комплексу "Іскандер" та комплекси С-400 та С-300.

Для повторного наступу на північні області України, Росія може швидко перекинути свої війська в Білорусь. Для цього державі-агресорці потрібні лише 3 дні.

Через залученість до війни проти України 25 червня Білорусь позбавили статусу спостерігача в Енергетичній хартії. Таке рішення ініціювало Міненергетики України.

Це може вас зацікавити – Путін хоче бачити реакцію НАТО на залучення Білорусі до війни: відео