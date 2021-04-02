Психологічний тиск: Волкер розповів, чому Росія вдається до військового нагнітання на Донбасі

Росія накопичує війська на кордоні з Україною. У такий спосіб Володимир Путін хоче відвернути увагу росіян від внутрішніх проблем, а натомість акцентувати на міжнародну політику.
Джерело:"Голос Америки"
Та головне для Росії – це чинити психологічний тиск на Україну. Таку думку висловив колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер.
Нагадаємо, раніше Волкер заявив, що Україна матиме широку підтримку у Сполучених Штатах
Чому Росія нагнітає ситуацію на кордоні з Україною
На це питання спробував відповісти Курт Волкер – колишній спеціальний представник США з питань України, а нині старший радник із міжнародних справ та член дорадчої ради BGR Group. На його думку, причин можна назвати декілька:
- По-перше, президент Росії Володимир Путін намагається відвернути увагу росіян від "новин про Навального та внутрішніх проблем", а натомість акцентувати на міжнародні питання.
- По-друге, Путін навмисно створює тло "надмірної реакції на риторику США", адже за президента Байдена вона відверто антиросійська (глава Білого дому навіть назвав очільника Кремля вбивцею).
Тож я думаю, що зараз Росія намагається створити напружену ситуацію, щоб дати відсіч адміністрації Байдена. Але, мабуть, найважливішим з усього є психологічний тиск на Україну,
– наголосив Волкер.
Росія поводиться агресивніше біля кордонів України: що відомо
Слова представника Сполучених Штатів Америки пролунали після того, як з'явилося чимало інформації про пересування російських військ біля українських кордонів.
- Наприклад, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія розташувала біля України 28 батальйонних тактичних груп своїх збройних сил.
- А Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що Росія готова до масштабних провокацій проти України.
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