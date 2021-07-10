Покращення образу України, – Волкер про очікування від зустрічі Зеленського з Байденом

Курт Волкер переконаний, що головною метою візиту президента Володимира Зеленського до США має стати нормалізація відносин країн. Крім того, слід покращити образ України в американському суспільстві.

Колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України пояснює, що Україна в очах американців має 2 трактування.

До речі Путін хоче запобігти перетворенню України на успішну державу, – Волкер

Про які трактування говорить Волкер

За словами Волкера, американці знають, що Україна – це держава, яка страждає від російської агресії на своїй території й відважно з нею бореться, проводить багато реформ і потребує допомоги.

Водночас Україну сприймають як країну, що потрапила в центр політичного скандалу. Вона стала головною темою у процесі невдалого імпічменту президента Дональда Трампа.

Чого очікувати від візиту Зеленського до США

Волкер зазначив, що візит має сприяти, аби американці припинили бачити в Україні причину внутрішньоамериканських політичних чвар.

Якщо цієї мети буде досягнуто, візит стане успішним і дасть можливість перейти до обговорення майбутнього порядку денного,

– сказав чиновник.

Політик зауважив, що є багато складних питань всередині України, за її межами й у США, але важливо пам'ятати про партнерство.

Що відомо про візит Зеленського до США