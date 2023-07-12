Воллес порадив Україні бути вдячнішою за західну допомогу: Зеленський вже відповів

Бен Воллес – міністр оборони Великої Британії – заявив, що Україна має бути вдячнішою країнам Заходу за допомогу. Володимир Зеленський вже відреагував на його слова.

Що сказав Воллес

Воллес наголосив, що люди начебто хочуть бачити більше вдячності від України. Він пригадав свою поїздку в Україну восени 2022 року.

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Ви знаєте, ми не Amazon. Я сказав їм це минулого року, коли їхав 11 годин, щоб мені дали список,

– заявив Воллес.

Він додав, що повномасштабне вторгнення триває понад 500 днів. За цей час використано багато боєприпасів. Воллес наголосив: він розуміє, чому США вирішили надати Україні касетні боєприпаси. Водночас Велика Британія їх Україні не надаватиме.

Що сказав Зеленський

Зброя, яку отримує Україна, допомагає рятувати життя українців. Російські окупанти вбивають дорослих та дітей й стирають українські міста з лиця землі. Чим більше зброї, тим більше врятованих життів.

Володимира Зеленського попросили прокоментувати це під час його розмови з журналістами. Український лідер наголосив, що між Україною та Великою Британією – добрі відносини. Україна завжди дуже вдячна за допомогу.

"Мені здається, ми завжди були вдячні Сполученому Королівству, прем'єр-міністру та Воллесу. Я просто не знаю, що він має на увазі. Як ще нам треба подякувати? Хай напише мені, як треба подякувати людям, щоб ми повністю були вдячні. А ще можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто", – наголосив президент.

Коли Олексій Резніков зауважив, що у них з Воллесом – добрі відносини, Зеленський пожартував: "ну то подзвони йому".

Воллес говорив про успіх контрнаступ ЗСУ

Наприкінці червня 2023 року Воллес заявив, що контрнаступ героїв ЗСУ – успішний. Упродовж літа українським воїнам вдалося звільнити більше територій, аніж загарбники захопили упродовж зими. Українські воїни зламали плани окупантів.