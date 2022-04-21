У Волновасі росіяни знищили всі будівлі, там немає жодної людини, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про тактику росіян. Для прикладу він привів місто Волноваха, яке окупанти просто знищили.

В інтерв'ю французькому каналу BFM TV у Володимира Зеленського запитали про роль Донбасу у війні. Президент почав свою відповідь із пояснення, що саме роблять росіяни на територіях, куди вони знаходять.

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Зеленський про Волноваху та тактику росіян

Як приклад він навів місто на Донеччині. Президент України наголосив, що у Волновасі росіяни знищили буквально всі будівлі. Зеленський додав, що на сьогодні там немає жодної людини. Виняток – хіба хтось опинився під завалами.

Ви повинні розуміти, як це відбувається на Донбасі,

– пояснив Зеленський.

Президент України заявив, що міста Волновахи більше не існує. Саме так діють росіяни. Водночас, за словами Зеленського, зараз не можна з впевненістю говорити, що на Донбасі вже йде повномасштабна битва.

Так, як вони діють, ми бачили й бачимо. Саме на Донбасі. Вони йдуть і не залишають міста. Маленькі міста вони не окуповують, вони їх переїжджають. Просто повністю переїжджають. Там нічого немає,

– розповів Зеленський.

Глава держави також додав, що не розуміє, про яку окупацію після цього може йтися, адже там немає ні будівель, ні людей. Він також додав, що вчора військові звітували йому про ситуацію в Рубіжному, за яке триває велика битва. Йому повідомили, що там також знищили все.

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