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Номінантка премії "Оскар" Сірша Ронан прикрасила обкладинку Vogue: дивовижні фото

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Сірша Ронан для Vogue
Сірша Ронан для Vogue / www.vogue.com

Ірландська кіноактриса Сірша Ронан, яка у 2018 році була номінована на премію "Оскар" за найкращу жіночу роль у фільмі "Леді-Птаха", стала зіркою серпневого номеру американського видання Vogue. Це її перша обкладинка в мережі видань Vogue.

Для розкішного фотосету 24-річна актриса приміряла декілька образів бренду Prada, натхненних прийдешнім осіннім сезоном. Теплі в’язані светри, картаті пальта і сукні, які так і хочеться одягнути для майбутніх осінніх прогулянок.

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Автором фотозйомки на світанковому морському узбережжі став Джеймі Хоксворт.


Сірша Ронан для Vogue

Також в рамках інтерв’ю для відеоролику, у яких зірка має відповісти на 73 питання, Сірша поділилась, що її акторська кар’єра дуже багато для неї значить, оскільки вона більшу частину свого життя провела перед камерою, – свою першу роль вона зіграла в 9 років, а вже в 13 отримала першу номінацію на премію "BAFTA".

Є щось чудове в тому, що стосується роботи, яка є частиною вас, тому що ви можете дати їй все, що у вас є. І це так багато дає вам. Ви стаєте кращими. Ви стаєте кращою людиною,
– підкреслила зірка.

Хто така Сірша Ронан?Ірландська та американська актриса прославилась у таких кінокартинах як "Спокута" (2007), "Милі кості" (2009), "Готель "Ґранд Будапешт"" (2014), "Бруклін" (2015) і "Леді Берд". У свої 24 роки Сірша Ронан змогла не лише зіграти у декількох визначних кінострічках, а й бути тричі номінованою на премію "Оскар" та стала лауреатом премії "Золотий глобус" (2018) і триразовим номінантом на премію BAFTA.

Теги: LifeStyle Мода Голлівуд Кіно
Джерело: Vogue
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