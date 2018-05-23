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Володарка "Золотого глобусу" Сара Полсон прокоментувала свій лесбійський роман

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Сара Полсон прокоментувала свій роман лесбійський роман
Сара Полсон прокоментувала свій роман лесбійський роман / Фото з відкритих джерел

Володарка "Золотого глобусу" акторка Сара Полсон прокоментувала свій лесбійський роман з 75-річною акторкою Холланд Тейлор.

43-річна володарка "Золотого глобусу" вже декілька років не приховує своєї нетрадиційної орієнтації і зустрічається з жінкою на 32 роки старшою за себе, повідомляє видання WMagazine.

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Холланд Тейлор та Сара Полсон

"Якщо хтось думає, що я дивна, тому що кохаю найяскравішу людини на планеті, це їхні проблеми. У мене все добре", – заявила акторка у інтерв’ю Modern Luxury, 

Варто зауважити, що акторка розповіла, що не збирається цуратися своїх стосунків. 

"Я не хочу, щоб мене судили за те, з ким я ділю своє ліжко, мій будинок, мою душу. Мій вибір в житті був нетрадиційним, і це моя справа. Але я хочу жити відповідально і чесно, не ховаючись. Це складно, тому що в цьому світі багато ненависті від людей, які не вважають це нормальним. Але ми кохаємо одна одну", –зауважила акторка.

Теги: LifeStyle Голлівуд ЛГБТ Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
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