"Мав характер доходити і долазити": на війні загинув український скелелаз

У бою за Україну віддав своє життя 35-річний черкаський скелелаз Володимир Буренко. Звістка про загибель захисника прийшла рідним напередодні нового, 2024 року.

Відомо, що він захищав рідну землю від вторгнення Росії у складі 404 батальйону. Свій останній бій спортсмен прийняв 29 грудня 2023 року.

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Віддав життя за рідну Батьківщину

За словами свого тренера В'ячеслава Полежайко, Володимир завжди був дуже активний і готовий допомагати розвитку Черкаській федерації альпінізму і скелелазіння. Він розповів, що чоловік був дуже творчою та життєрадісною людиною.

Полежайко зазначив, що "на фронті загинув один з перших наших вихованців Вова Буренко... Впродовж багатьох років, Вова був в перших рядах в будь-яких наших заходах".

За його словами, Володимир завжди брав активну участь у повсякденному житті федерації. Він пригадав, що разом з Буренко відкривали перший офіс, організовували перші збори та змагання. Також він поділився, що "з ним будували скеледром в Манежі, і ще багато добрих та корисних справ...".

Вова був один із перших хто прийшов до ФАІС. Мав сильний характер для доходити, долазити, доповзати, доробляти почате. Любив туристичний двіж – збори, перони, вагони, табірний побут, спів під гітару В’ячеслава Полежайко. Вову не можна було не любити, завжди усміхався, навіть коли злився,

– відреагував на загибель скелелаза Павло Кучер.



Володимир Буренко на фронті / Фото з мережі



Володимир Буренко займався скелелазінням / Фото з фейсбуку Павла Кучери

Він пригадав, як одного разу в таборі на Кавказі вони грали в шахи і Буренко тоді виграв. Кучер зазначив, що попри те, що програвати він не любить, "але того разу щиро тішився від його неприхованої радості".

Друже, дякую, що був у нашому житті,

– підсумував Павло Кучер.

В останній бій з російськими окупантами наш воїн Володимир Буренко вступив 29 грудня 2023 року. Вдома у загиблого захисника залишились дружина та донька.



Володимир Буренко / Фото з мережі

Захисники, які віддали життя за Україну

У боях поблизу Роботиного, що на Запоріжжі, останній бій прийняв Андрій Мельничук з Волині. Захиснику, якому було лише 29 років, поліг у бою 2 січня 2024 року.

На війні загнув захисник зі Львівщини Назар Заріцький. Військовий прийняв свій останній бій у Донецькій області 24 грудня 2023 року. Воїну назавжди залишиться 34 роки.

В жовтні 2023 року стало відомо, що на фронті загинув військовий Марк Оз. Захисник загинув на Харківщині. Після повномасштабного вторгнення Росії в рядах перших як резервіст пішов воювати спочатку розвідником, а потім – артилеристом.

висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглих героїв. Низький їм уклін і довічна вдячність за подвиг, який вони здійснили для рідної Батьківщини.