Виживав у нелюдських умовах: історія звільненого з російського полону Володимира Буслюка

Наприкінці травня на Батьківщину з російського полону вдалося повернути 74 українців. Серед них був старший стрілець роти охорони ЗСУ Володимир Буслюк, який пробув у неволі 27 місяців.

Від першого дня повномасштабного вторгнення він служив, попри проблеми зі здоров'ям. Після оточення його частини і закінчення боєприпасів, Володимир потрапив у полон, де були нелюдські умови і жорстоке поводження.

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Як росіяни поводяться з українцями в полоні

Володимир розпочав свою військову службу у 2018 році. У цивільному житті він захоплювався програмуванням і планував продовжити навчання після строкової служби.

Однак, почувши вибухи у перші хвилини повномасштабного вторгнення Росії, він негайно вирушив до військової частини, попри незадовільний стан здоров’я.

Дорога до військової частини була паралізована цивільними автівками, які намагалися виїхати з Києва. Прибувши на місце, Володимир і його побратими готувалися до бою, але за кілька днів опинилися в оточенні. Після закінчення боєприпасів особовий склад потрапив у полон.

Усім полоненим росіяни одягли наручники, які максимально туго закрили, через це у поневолених українських захисників кровоточили руки. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що Володимира утримували в різних тюрмах, де він зіткнувся із жорстокою "прийомкою" та мусив виживати у нелюдських умовах.

В одному із СІЗО нас годували лушпинням від картоплі, сирою рибою, тим що готували для собак,

– розповів український захисник.

Він також додав, що спілкування українською дратувало конвоїрів, через що вони били бранців, звинувачуючи їх у втраті "русской души". Охоронці намагалися посіяти розбрат між військовополоненими, влаштовуючи спаринги і конфлікти через їжу.

За словами Володимира, підтримувати моральний дух допомагали розповіді про рідних та мрії.

"З одним із побратимів ми тишком спілкувалися англійською мовою, щоб не втрачати навички", – пригадує він.

Перед обміном полонених змусили переодягтися та підписати "документи про відсутність претензій до Росії". Хоча українські захисники до останнього сумнівалися через практику росіян інсценування обмінів.

Втім, 31 травня Володимира та ще 74 українців вдалося повернути додому.

Нагадаємо, що нещодавно відбувся 53 обмін полоненими. З російського полону вдалося повернути 100 українців.