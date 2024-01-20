Сам тримав позиції в Бахмуті 46 днів: історія оборонця міста, який був в тилу у ворога

Бахмут довго був найгарячішою точкою на фронті, бої там точаться і досі. Один із військових провів там понад місяць сам та зміг вижити.

Військовий Володимир Гудім із позивним "Тихон" під час оборони Бахмута опинився у тилу ворога. Він самостійно тримав позиції 46 днів.

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Він відстрілював росіян

Побратими "Тихона" пішли по воду, але так і не повернулися. Він втратив зв'язок з ними. Чоловік вправно ховався від дронів, тому його не могли знайти. Час від часу до нього в окопи застрибували росіяни, які хотіли мародерити, але він їх відстрілював. Їжі у військового майже не було, а замість питної води доводилось пити дощову воду та власну сечу.

Володимир Гудім пригадав, що 30 жовтня вони заходили трьома групами, однак на півдорозі остання потрапила під вогонь ворожих дронів. Перша ніч минула доволі спокійно, однак вже наступної ночі росіяни спробували відправити туди диверсійну групу, а на третій день вони таки зайшли. Там наші військові їх знищили.

Його та побратимів мали замінити 4 листопада. За кілька днів до цього побратими пішли поповнити запаси та не повернулися.

Радіостанція у мене розрядилася, ні звʼязку, нічого не було. Наші ніби визнали, що я зник безвісти, бо звʼязку не було. Потім вони говорили, що дроном дивилися. Але я ж не знаю, чий дрон,

– розповів Тихон.

Після цього він тижнями чекав, коли наші військові відіб'ють позиції, однак чоловік не знав, що військові "обійшли" його та пішли далі. Протягом всього часу він вів щоденник.

Побачили тризуб у приціл

Під час боїв він зазнав поранення руки та ноги, проте йому вдалося вижити й знайти українських військових. Він пригадав, що на четвертий тиждень опинився зовсім без їжі, тож вирішив ризикувати та виходити просто через поле.

І тоді я почув, що мені кричать: "Вставай, іди сюди". Я подумав відразу, що, може, не мені кричать. Пригнувся. Знову: "Вставай, іди сюди" і постріл над головою. Я руки вперед, вилажу і бачу, що сидять наші хлопці. Кажу: "А як ви дізналися, що я свій?". А вони мені: "Ми в приціл побачили тризуб на шапці...",

– розповів військовий.

"Тихон" зараз перебуває у лікарні.

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