Росія вдарила по ТЕС на Донеччині: внаслідок обстрілу загинув енергетик

У понеділок вранці, 9 грудня, російська армія знову обстріляла одну з ТЕС на території Донецької області. На жаль, внаслідок цього сталася моторошна трагедія.

Загинув один з енергетиків теплової електростанції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України.

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Що відомо про загиблого енергетика

Внаслідок обстрілу однієї з теплових електростанцій на території Донецької області, на жаль, загинув слюсар станції Кіляров Володимир Вікторович 1959 року народження. Також ще двоє працівників станції отримали поранення через ворожий удар по об'єкту.

Міністерство енергетики висловлює глибокі співчуття родині загиблого. Бажаємо найскорішого одужання пораненим енергетикам,

– йдеться у повідомленні відомства.

Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Володимира Кілярова. Вічна пам'ять!

Нагадаємо, у листопаді Росія теж обстріляла енергетичну інфраструктуру Одеської області. На одній з підстанцій Укренерго загинули двоє працівників. Убитих росіянами енергетиків НЕК "Укренерго" звали Дмитро Камінний і Максим Шаргородський, їм було 41 та 44 роки відповідно.