Ледь не згоріли живцем: харків'янин врятував сусідів під час атаки дронів і пожежі

У ніч проти 10 лютого російські загарбники завдали цинічного удару по Немишлянському районі Харкова. Власник одного із приватних будинків вчасно зреагував та після обстрілу закликав сусідів евакуюватися.

Чоловік бігав вулицею та стукав по воротах сусідніх будинків. Завдяки цьому вдалося евакуюватися щонайменше двом людям.

Дивіться також У полум'ї загинула вся сім'я прокурорки Ольги Путяніної: моторошні деталі атаки на Харків

Що відомо про героїчний вчинок харків'янина

Власниця ураженого будинку, який згорів вщент, Ольга Лагутіна розповіла, що коли полум'я охопило вулицю, вони з чоловіком встигли схопити лише документи.

Це добре, що Вовка потарабанив, інакше б ми всі згоріли! У нього крайній будинок. У нього була рука обпечена. Я йому кажу: Вово, дякую! Врятував,

– сказала жінка.

Мовиться про Володимира Клубенка. Чоловік мешкає на краю вулиці. На його обличчі та руках є численні опіки. Після удару він рятував свою родину та сусідів.

Я парився в бані. Попарився, вийшов. Тут чую – удар, аж похитнуло мене. І дим. Я вийшов з двору, думаю, піду гляну. Підіймаюся вгору – другий удар. І полум'я, журчання. Я не зрозумів, що це спочатку. Але потім по запаху стало зрозуміло. І полум'я. Я повертаюся назад, бігом по дорозі. Дружині телефоную, щоб бігом з дому тікала,

– пригадує Володимир.

За його словами, поки він добіг, то вже не зміг зайти на власну територію через сильну пожежу. Чоловікові довелося оббігати й перестрибувати через паркан.

Дорогою до власного будинку він закликав усіх сусідів тікати. Пізніше, як розповів Володимир, сусіди почали дякувати йому та казати, що він молодець та всіх врятував, проте чоловік з цим не погоджується.

Виходить, не всіх (врятував – 24 Канал). Там і лежачий був, я б не зміг його ніяк витягти. Я тут ледь не задихнувся,

– розповів харків'янин.

Мовиться, що у будинку поруч з Лагутіними загинуло подружжя, загиблим було за 60 років, чоловік не міг ходити за станом здоров’я. На місце пожежі пізніше приїхав їх син Вадим.

Росіяни атакували Немишлянський район Харкова / Фото "МедіаПорт"

Володимир також зазначив, що росіяни вже атакували цю нафтобазу минулого року, тому вважає, що пальне з таких об'єктів, які перебувають поряд із житловими кварталами, потрібно вивозити.

Вночі Росія завдала удару по Харкову: коротко