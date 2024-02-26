Завжди був готовий підставити плече: на війні загинув журналіст з Житомирщини Володимир Петренко

На Куп'янському напрямку під час мінометного обстрілу з боку ворога загинув Володимир Петренко. Журналіст, волонтер, музикант.

Володимир Петренко, відомий у Малині як активний громадський діяч, відійшов на той світ 22 лютого під час ворожого обстрілу. Він був мобілізований у грудні 2023 року і служив у механізованому відділенні однієї з бригад ЗСУ.

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Загибель Володимира Петренка

До війни Володимир працював у міській бібліотеці, вів розмовний клуб, займався журналістикою та музикою. Його життя обірвалося на 31-му році. Чоловік залишивши після себе спадщину активної громадської діяльності.

Він був врівноважений, добрий, завжди готовий підставити плече підтримки,

– згадують у Малинській міській раді.

Володимир Петренко був відомий не тільки як журналіст, але й як волонтер та музикант. Він активно долучався до культурного життя міста, був частиною духового оркестру "Малин".

Після закінчення університету імені Драгоманова, де він здобув фах з видавничої справи та редагування, Володимир працював у редакції "Малинські новини".

військовий був залучений до благодійного фонду "Волонтер 2015", де він організовував акції на підтримку дітей-сиріт, учасників АТО/ООС та людей, які боролися з важкими хворобами. Захисник також ініціював висадження дерев у парку Героїв російсько-української війни.

Колеги Володимира з "Полісся.today" згадують його як врівноважену, інтелектуальну особистість, яка завжди прагнула допомагати іншим.

Він до останнього подиху залишався вірним своїм побратимам, своєму народу та своїй Батьківщині. Ми пишаємося мужністю, сміливістю та силою духу нашого колеги.

Війна забирає найкращих

25 лютого під пресконференції президент нашої держави Володимир Зенський озвучив, скільки військових відійшло на той світ від початку повномасштабного вторгнення. За його словами, 31 тисяча захисників віддали свої життя у боях за Україну.

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Серед них є спортсмени, журналіста та громадські діячі. Зокрема, нещодавно на війні з ворогом загинув борець греко-римського стилю Руслан Данко, який також був кандидатом у майстри спорту та працював дитячим тренером, виховуючи майбутніх чемпіонів.

Разом з тим цими тижнями у Львові попрощались з 35-річним захисником Олегом Блюсом. Його побратими згадують не лише як надійного друга та професіонала, а і як надзвичайно світлу та добру людину.