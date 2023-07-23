Двійники працюють без вихідних: "Путін" вийшов з бункера до людей й погуляв на весіллі

Вже ні для кого не секрет, що Володимир Путін виповзає зі свого бункера лише у крайньому разі. Перш ніж "бункерний дід" зустрічається з кимось, цим людям доводиться чимало часу провести на карантині.

Тим часом під час візиту до Кронштадту, де "Путін" начебто зустрівся з Олександром Лукашенком, "бункерний дід" начебто вийшов до людей. Там він охоче обіймався з "фанатами" та позував для фото. Деталі огидного візиту опублікували росЗМІ, інформує 24 Канал.

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У найгірших традиціях російської пропаганди використали дітей. Вони буцімто були страшенно раді бачити "Путіна" й охоче фотографувалися з ним. У "бункерного діда" навіть запитали про карантин. На що він пафосно відповів "люди – важливіші".

Окрім того, у мережі віруситься фото з весілля. "Бункерний дід" начебто сфотографувався з нареченими, зіпсувавши їм цей день.



Путін та Лукашенко зіпсували весілля / Фото з мережі



"Путін" пофотографувався з дітьми / Фото з мережі



З ким фотографувався "Путін"

Згодом журналісти встановили, з ким фотографувався "бункерний дід". Ці люди аж ніяк не виглядають "випадковими перехожими", які раптом побачили "Путіна".

На фото позує Антоніна Тюменцева. Вона щонайменше з жовтня 2022 року працює в мвс Росії. Окрім того, дві дівчинки, з якими фотографувався "Путін", є вихованицями недільних шкіл.

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До слова, тут "Путін" начебто так спокійно зустрівся з усіма. Тим часом зі світовими політиками (коли вони ще приїжджали до Москви), диктатор зустрічався за "кілометровим" столом. Вочевидь, у Кронштадті "на роботу" вийшов один з двійників Путіна