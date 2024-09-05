"Управляють інопланетяни": Путін наговорив маячні про владу України, мобілізацію і переговори

Російський президент Владімір Путін рідко виступає на публіці, проте завжди робить це епічно. Цього разу він знову зробив кілька заяв про Україну та повномасштабну війну.

Владімір Путін зробив кілька заяв, які стосуються також і України та перебігу повномасштабної війни. Про головні з них розповідає 24 Канал.

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